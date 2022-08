Manchester City-Bournemouth : les compositions officielles

La deuxième journée de Premier League se poursuit. À 16 heures, Manchester City accueille Bournemouth (un match à suivre en direct sur notre site). Les deux équipes ont parfaitement débuter leur saison puisque les Citizens ont commencé par une victoire sur la pelouse de West Ham (2-0) alors que les Cherries ont dominé Aston Villa (2-0) dans leur antre du Vitality Stadium. Mais cette fois-ci, la tâche s'annonce beaucoup plus difficile pour le promu, deuxième de Championship la saison dernière.

Pour cette rencontre, Pep Guardiola doit toujours composer sans Laporte, blessé, et n'effectue qu'un changement par rapport au premier match puisque Mahrez remplace Grealish dans le onze de départ. Pour le reste, c'est du classique avec Haaland devant et le trio Gundogan, Rodri, De Bruyne au milieu. Derrière, Aké est préféré à Stones pour accompagner Dias en charnière. Du côté de Bournemouth, Scott Parker change quelques joueurs par rapport à la rencontre face à Aston Villa avec le retour de Cook au milieu, celui de Stacey dans le couloir gauche et la titularisation de Christie derrière Moore devant.

Les compositions officielles

Manchester City : Ederson – Walker, Dias, Aké, Cancelo – Gündogan, Rodri, De Bruyne – Mahrez, Haaland, Foden.

Bournemouth : Travers – Kelly, Mepham, Lerma – Smith, Cook, Pearson, Stacey – Tavernier, Christie – Moore.