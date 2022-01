Cap-Vert - Cameroun : les compositions sont tombées

Place désormais à la troisième et dernière journée de la phase de poules de la CAN 2021 avec dans le groupe A, un duel entre le Cap-Vert et le Cameroun. Les requins bleus optent pour un 3-4-3 avec Vozinha dans les cages. Devant lui, Diney, Roberto Lopez et Stopira forment la défense tandis que Jeffry Fortes et Dylan Tavares assurent les rôles de pistons. Patrick Andrade et Kenny Rocha Santos assurent le double pivot. Enfin, on retrouve Lisandro Semedo, Willy Semedo et Jamiro Monteiro dans le trio d'attaque.

De son côté, le Cameroun s'articule en 4-5-1 avec André Onana comme dernier rempart. Devant lui, Collins Fai, Harold Moukoudi, Michael Ngadeu et Nouhou Tolo forment la défense. On retrouve Samuel Yves Oum Gouet, Pierre Kundé Malong et André-Franck Zambo Anguissa dans l'entrejeu tandis que Karl Toko Ekambi et Nicolas Ngamaleu prennent les couloirs. Enfin, Vincent Aboubakar est seul en attaque.

Les compositions

Cap-Vert : Vozinha – Diney, Lopes, Stopira – J. Fortes, Andrade, Rocha Santos, D. Tavares – L. Semedo, W. Semedo, Monteiro

Cameroun : Onana - Fai, Moukoudi, Ngadeu, Tolo – Ngamaleu, Kundé, Oum Gouet, Anguissa, Toko Ekambi – Aboubakar