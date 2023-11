Les joueurs les plus rapides de Ligue 1 sont connus !

Alors que c’est la trêve internationale et que douze journées de Ligue 1 se sont déjà déroulées, la Ligue de Football Professionnel vient de livrer le classement des joueurs qui ont atteint la plus grande vitesse sur ce début d’exercice. Petite surprise, on ne retrouve pas Kylian Mbappé dans ce classement. La première place revient à une recrue estivale, le Jordanien Mousa Tamari qui a débarqué du côté de Montpellier.

Il a été pris par les radars alors qu’il avait atteint la vitesse de 36,31 km/h. Revenu en Ligue 1 de Bâle et désormais à Clermont, Andy Pelmard suit juste derrière (36,14 km/h). Le podium est complété par un Marseillais avec Jonathan Clauss (36,11 km/h). Dans ce classement on retrouve aussi Moses Simon (FC Nantes), Folarin Balogun (AS Monaco) et Pierre-Emerick Aubameyang (OM) à égalité à la quatrième place (35,97 km/h). Belle performance pour ce dernier qui garde de bons restes à 34 ans.

Le top 10 des joueurs les plus rapides de Ligue 1

1. Mousa Tamari (MHSC) : 36,31 km/h

2. Andy Pelmard (CF63) : 36,14 km/h

3. Jonathan Clauss (OM) : 36,11 km/h

4. Moses Simon (FC Nantes) : 35,97 km/h

4. Folarin Balogun (AS Monaco) : 35,97 km/h

4. Pierre-Emerick Aubameyang (OM) : 35,97 km/h

7. Joel Mvuka (FC Lorient) : 35,96 km/h

8. Abdoul Kader Bamba (FC Nantes) : 35,95 km/h

9. Kenny Lala (SB29) : 35,94 km/h

10. Achraf Hakimi (PSG) : 35,90 km/h

10. Emanuel Emegha (RCSA) : 35,90 km/h