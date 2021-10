Espagne-France : pourquoi le but de Kylian Mbappé a été validé ?

La suite après cette publicité

Grâce à une finale renversante, l'équipe de France s'est imposée contre l'Espagne et a remporté la Ligue des Nations pour la première fois de son histoire (2-1). Pourtant, le deuxième but des Bleus, inscrit par Kylian Mbappé, risque d'être discuté ses prochaines heures. Lancé en profondeur par Théo Hernandez, l'attaquant du PSG semblait hors-jeu après les premières images du diffuseur. Alors que l'on pouvait penser que le but serait refusé, le VAR a finalement donné raison à la décision initiale de l'arbitre, qui a bien validé le but.

En effet, Kylian Mbappé était bien en position de hors-jeu. Mais comme l'explique la loi 11 des règles du football, la position de Mbappé ne signifie pas automatiquement qu'il est hors-jeu. Avant réception de la passe d'Hernandez, Éric Garcia effleure le ballon, mais manque son geste défensif et remet ainsi le Parisien en jeu. «Un joueur en position de hors-jeu qui reçoit un ballon joué délibérément par un adversaire (à l’exclusion d’un ballon ayant fait l’objet d’un sauvetage délibéré par un adversaire) n’est pas considéré comme tirant un quelconque avantage de sa position», précise la règle. Or, le tacle du défenseur barcelonais n'est pas un sauvetage, notamment car il ne se trouve pas dans la surface. Des explications qui peuvent apporter un élément de réponse, même si la polémique risque d'enfler...