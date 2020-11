Didier Deschamps justifie sa gestion de Kylian Mbappé et répond à Thomas Tuchel

La suite après cette publicité

Chaque liste de Didier Deschamps est scrutée avec attention. Entre les heureux, les déçus et ceux qui auraient, aux yeux de leurs clubs, besoin de repos, personne n'est logé à la même enseigne. S'il est un cas de figure qui fait couler beaucoup d'encre, c'est bien le dossier Kylian Mbappé, que Thomas Tuchel couve comme un œuf dans son nid Ooredoo. L'attaquant parisien était sorti du match contre Nantes avec une gêne musculaire aux ischios jambiers droits et était absent hier soir, lors de la défaite du PSG sur la pelouse de Leipzig (2-1). Il est déjà entendu qu'il manquera aussi la réception de Rennes, samedi soir (21h).

À l'annonce de la liste du sélectionneur français, le doute autour de la présence de Mbappé, blessé et donc forfait en club, était permis. Mais, cette fois encore, Didier Deschamps n'a pas manqué d'appeler le Bondynois, qui a lui-même fait part, sur Twitter, de sa gratitude envers le seigneur après avoir reçu cette nouvelle invitation. Une décision qui devrait énerver au sein du club parisien, lorsqu'on se souvient que Kylian Mbappé avait pris part aux trois matches des Bleus lors de la précédente trêve. 45 minutes face à l'Ukraine, 83 minutes contre le Portugal et 90 minutes face à la Croatie.

Trois matches en une semaine lors de la dernière trêve, suivis de quatre rencontres avec le PSG, pour son retour en club, avant de se blesser. Si le lien de cause à effet n'est pas établi, la période actuelle et l'enchaînement des matches ne font pas du bien aux organismes. Didier Deschamps l'a même reconnu cet après-midi, en conférence de presse. Mais il semble convaincu que l'attaquant du PSG puisse avoir un rôle à jouer. «Kylian, de par sa blessure, n'est pas en état. Il n'a pas joué hier certes, ce week-end (face à Rennes) je ne sais pas. Mais par rapport aux échéances, la Finlande mercredi, le Portugal samedi et la Suède le mardi d'après, il n'y a pas de certitude qu'il ne puisse pas être disponible,» a expliqué le sélectionneur.

Didier Deschamps : «il n'y a pas de conflit avec Thomas Tuchel»

Optimiste, Didier Deschamps décide donc d'anticiper un regain de forme de Kylian Mbappé, dont il ne semble pas vouloir se passer. Quant au staff médical du club parisien, son avis importe peu. Le sélectionneur préfère échanger directement avec le joueur. «Il n'y a pas de certitude dans le sens négatif, j'échange avec le joueur, c'est le plus important. Si je le mets dans la liste, c'est qu'il y a de très fortes probabilités qu'il puisse être dispo pour le match. Pas mercredi, mais samedi au Portugal. Si tout se passe bien, il devrait être là,» a ajouté Didier Deschamps, avant de balayer d'un revers de la main une quelconque tension avec Thomas Tuchel, le coach du PSG, souvent énervé par le temps de jeu conséquent alloué à ses protégés en sélection.

«Je ne regarde pas tout ce qui se dit, il n'y a pas de conflit avec qui que ce soit, je ne me mêle pas de ce qui se passe dans n'importe quel club. Les intérêts peuvent diverger, il y a les joueurs incertains, les joueurs fatigués... Et quand on ne les prend pas, les entraîneurs ne disent rien, mais ce sont les présidents qui ne sont pas contents, parce que ça fait bien d'avoir des internationaux. Je reste sur ma ligne de conduite, avec le staff, je n'ai jamais pris de risque, on fait les choses calmement, dans l'intérêt du joueur. On ne prend pas de risque pour la santé des joueurs, que ce soit pour Kylian ou un autre. Il n'y a pas de conflit avec Tuchel. On est dans l'obligation de résultats, avec les matches qui s'enchaînent, lui aussi,» a balancé DD, en guise de réponse au coach du PSG.