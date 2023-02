PSG : Jérôme Rothen veut dissoudre la MNM

La suite après cette publicité

Le PSG est toujours en proie au doute et ce n’est pas son succès étriqué face au LOSC ce week-end (4-3) qui nous dira le contraire. Une autre histoire va débuter pendant quelques semaines avec la nouvelle blessure à la cheville de Neymar. Sans le Brésilien, le club de la capitale va devoir s’appuyer sur Messi et Mbappé pour mener son attaque. Les deux hommes marchent plutôt bien ensemble, mais selon Jérôme Rothen, il est nécessaire de se débarrasser de l’une des trois stars offensives, peut-être même de deux. Il pense bien sûr au numéro 10 ou à Messi en premier lieu, et surtout pas au Français. «La priorité est de se séparer au moins d’un, en parlant de Lionel Messi et de Neymar car bien sûr que je ne vise pas Kylian Mbappé. Cela serait même dramatique pour le Paris Saint-Germain que Kylian décide d’aller voir ailleurs parce que son contrat lui permet quand même beaucoup de choses» reconnaît l’ancien milieu gauche devenu consultant pour RMC Sport avant de passer au cas par cas.

«Lionel Messi, c’est une anomalie depuis qu’il est arrivé. C’est dur de parler comme cela d’un tel joueur qui a autant marqué l‘histoire du football. Mais c’est la réalité malheureusement par rapport à son investissement et par rapport à ses prestations. Tout simplement. Il n’arrive pas à passer le cap, pour plein de raisons» poursuit celui qui a joué au PSG de 2004 à 2009. «Et puis Neymar, la question se pose parce qu’il y a apparemment des discussions avec d’autres grands clubs étrangers qui peuvent être intéressés par Neymar. Il n’y en a pas 15.000 de toute façon. Il n’y a que l’Angleterre qui pourrait s’offrir Neymar au salaire qu’il a. Je ne parle même pas du transfert parce que je pense que le PSG a aussi acté le fait qu’ils ne revendront jamais Neymar pour 200 millions d’euros, ou 220 millions comme ils l’avaient acheté à l’époque. Mais au moins casser le prix en deux, et surtout économiser son salaire parce que le fair-play financier est passé par là. Si tu veux reconstruire quelque chose de différent l’année prochaine, vraiment recommencer avec un nouveau projet sportif, je pense que le PSG doit se séparer des gros salaires.»

