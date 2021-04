Ligue des Champions : nouveaux coups durs en vue pour le Bayern Munich !

La suite après cette publicité

Pour ce choc des quarts de finale de la Ligue des Champions entre le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain, le club de la capitale n’est pas le seul à devoir déplorer des blessures. Son adversaire bavarois n’est en effet pas gâté non plus. Touché au genou droit, Robert Lewandowski n’a pas pu disputer la manche aller. Toutefois, certains croyaient au miracle en vue du match retour. Mais hier, avant même le coup d’envoi du match à l’Allianz Arena, l’attaquant polonais a éteint tout espoir de le voir dans une semaine au Parc des Princes.

« Non, non, c'est trop tôt. Quand je me sentirai bien, quand je serai sûr, je reviendrai », a-t-il déclaré au micro de Sky Allemagne. Un lourd handicap auquel est venu le forfait de dernière minute de son remplaçant attitré, Serge Gnabry. Absent de l’entraînement la veille de la rencontre, le joueur a été testé positif à la covid-19. Obligé d’observer une septaine, l’ancien pensionnaire d’Arsenal ne sera pas non plus de la partie à Paris.

Süle annoncé forfait, presque plus d'espoirs pour Goretzka

Malheureusement pour Hansi Flick et les supporters du Bayern, deux autres éléments devraient porter à quatre le nombre d’absents de marque au Parc selon Bild. Sorti à la 33e minute et remplacé par Alphonso Davies, Leon Goretzka souffre d’une blessure à la cuisse. De son côté, Niklas Süle, qui a dû sortir à la 42e minute, est victime d’une déchirure d’une fibre musculaire.

Selon le quotidien allemand, Goretzka et Süle sont quasiment forfaits pour le match retour. La durée d’indisponibilité de Süle serait même de deux à trois semaines. RMC Sport confirme également que le défenseur sera absent. Il ne reste maintenant plus qu’à attendre le diagnostic officiel du Bayern, mais Hansi Flick a du souci à se faire.