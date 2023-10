France - Écosse : la déclaration à chaud d’Antoine Griezmann

La suite après cette publicité

Ce mardi, la France terminait sa trêve du mois d’octobre par un joli duel contre l’Écosse au Stade Pierre-Mauroy de Lille. Une rencontre solide des Tricolores qui ont su gagner 4-1 et ce malgré l’ouverture du score précoce de Billy Gilmour. Au micro de TF1 après la rencontre, Antoine Griezmann a fait le bilan de cette partie : «on avait mal commencé le match, on a mis 10 à 15 minutes pour rentrer dedans. On a remis ensuite les choses en ordre pour aller chercher la victoire et faire plaisir aux gens.»

Il en a aussi profité pour valoriser le match de son coéquipier Benjamin Pavard auteur d’un doublé et héros du soir : «j’ai vu qu’il faisait l’appel au premier poteau, je l’ai mis fort et c’est magnifique (sur le premier but ndlr). C’est beau ce qu’il a fait ce soir. En plus il termine avec le brassard, que demander de plus.»