Andrew Robertson ne veut surtout pas voir Lionel Messi en Premier League

S’il est aujourd’hui considéré comme une référence à son poste de latéral gauche, Andrew Robertson n’en reste pas moins une personne craintive lorsqu’il s’agit d’évoquer la venue d’un certain Lionel Messi en Premier League. Récemment sacré champion d’Angleterre avec Liverpool, le défenseur international écossais de 26 ans est certes confronté à de très grands joueurs chaque semaine, mais pour ce dernier, affronter Messi n’est pas une mince affaire, loin de là.

«J'ai joué contre lui deux fois et ce sont les matchs les plus difficiles que j’ai disputé dans ma vie. Je pense que Liverpool a exclu le fait que nous puissions le signer, donc je ne le veux pas près de la Premier League, et j'espère que cela restera ainsi.» Une déclaration pour le moins honnête et rassurante. Comme quoi, même les meilleurs défenseurs craignent encore La Pulga et ses 33 ans.