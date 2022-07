OM : la folle rumeur Dybala

La suite après cette publicité

« Je veux juste revenir un sujet largement débattu comme le cas Dybala. Il fait partie de cette série de joueurs libres, et c'est la première fois qu'autant de joueurs libres de très haut niveau sont encore sans équipe. C'est la preuve que le football change, c'est un football qui cherche à réduire les coûts. Dybala représentait une opportunité, mais il ne faut pas oublier que nous sommes fournis dans le secteur offensif : nous avons un certain nombre de joueurs de poids, que le manager devra gérer au mieux. Mais nous respectons le joueur ». Plus tôt dans la journée, l'Inter écartait plus ou moins une possible arrivée de Dybala via les propos de son directeur sportif Beppe Marotta.

Et voilà que selon TuttoMercatoWeb, l'Olympique de Marseille s'est positionné sur ce dossier. Le média italien explique qu'une proposition concrète arrivera sur le bureau de l'agent de l'Argentin dans les prochains jours, alors que le projet marseillais pourrait être jugé séduisant par l'attaquant. Une rumeur qu'il faut tout de même prendre avec des pincettes, pour des raisons financières évidentes principalement, d'autant que certains médias ont d'ores et déjà démenti...