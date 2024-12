Jamie Carragher dézingue Marcus Rashford

L’interview donnée en début de semaine par Marcus Rashford continue de faire jaser en Angleterre. Après Paul Scholes, c’est au tour de Jamie Carragher de critiquer l’attitude de l’attaquant de Manchester United qui a indiqué qu’il était prêt pour un « nouveau défi ». Une déclaration survenue, 24h après son absence dans le groupe de Rúben Amorim, qui s’est imposé sur la pelouse de Manchester City (1-2). Pour Carragher, cette sortie médiatique place le club dans une position délicate, car les clubs intéressés savent désormais que Rashford est un joueur qui veut changer d’air, ce qui affaiblit la capacité de United à négocier un prix élevé.

« Cela met le club dans une très mauvaise position… en termes de négociation de son départ à un moment donné. S’il croit vraiment qu’il veut rester un joueur de Manchester United et qu’il veut encore avoir une grande carrière, on ne fait pas une déclaration comme celle-là. On ne le fait pas, on se tait. Vous vous battez et vous espérez avoir une petite chance ici. Rashford, c’est ce qu’il aurait dû espérer ce soir (jeudi contre Tottenham, en League Cup, ndlr), et puis aller plus loin, ce qu’il peut faire sur le terrain, ne pas faire de déclaration à ce sujet », a indiqué l’ancien défenseur de Liverpool sur Sky Sports, au sujet de Rashford qui n’était pas convoqué pour affronter Tottenham, ce jeudi. Un avis que partage aussi Jamie Redknapp. « Ce qui serait inquiétant pour un club ou un intérêt, c’est son attitude sur le terrain. Nous l’avons vu l’année dernière, à certains moments, il ne courait pas. Il faut qu’il retrouve l’amour du football. »