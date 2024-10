Serie A : la Lazio cogne le Genoa, Nuno Tavares encore inarrêtable

Nuno Tavares est bien parti pour réaliser la saison de sa vie, en tout cas statistiquement. Titulaire ce dimanche, le Portugais a grandement contribué au succès des siens face au Genoa (3-0), encore une fois. En début de rencontre, il avait délivré sa 6e passe décisive en 7 rencontres pour Tijjani Noslin, qui s’est ensuite construit son but seul en mystifiant la défense génoise d’un petit pont, d’un crochet puis d’une frappe placée (21e 1-0).

Stats par équipe MJ Titu. Buts PD Lazio 7 7 0 7 0 4 1 0 Nottingham 12 7 0 0 5 3 3 0 Marseille 39 30 6 0 9 4 7 1 Arsenal 28 17 1 2 11 4 2 0 Benfica 24 13 1 4 2 1 4 0 Portugal 8 2 1 1 1 2 0 0

En seconde période, Pedro avait fait le break (80e, 2-0), avant que Vecino (90+5e, 3-0) n’éteigne les espoirs du Genoa sur une nouvelle offrande de Nuno Tavares, sa 7e depuis le mois d’août. Au classement, les Biancocelesti sont 5es de Serie A. Le Genoa de Vitinha est 18e et relégable. Dans l’autre rencontre de l’après-midi, Monza a de son côté été accroché à domicile par Venise (2-2). Kyriakopoulos (23e) et Djuric (44e) ont marqué pour les locaux, en réaction aux buts d’Ellertsson (15e) et de Svoboda (39e). Comptablement, cela ne fait les affaires de personne. Monza est 16e, quand Venise est avant-dernier.