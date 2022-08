League Cup : Fulham chute d'entrée, ça passe de justesse pour Leicester

Ce mardi, certaines écuries de Premier League étaient sur le pont en Carabao Cup (2e tour). Aston Villa s'est imposé sans problème face à Bolton (4-1). Idem pour Wolverhampton contre Preston North End (2-1) et Everton qui a battu Fletwood Townn (1-0). De leur côté, Nottingham Forest et Southampton ont étrillé respectivement Grimsby Town et Cambridge United sur le score de 3 à 0. Crystal Palace s'est aussi imposé face à Oxford United (2-0). Même score pour Brentford face à Colchester United.

La suite après cette publicité

Leicester City a dû s'employer pour venir à bout de l'équipe de Stockport (0-0, 3 à 1 après tab). Enfin, la surprise de la soirée est venue de Fulham. Les Cottagers ont été battus 2 à 0 et sont éliminés de la compétition par Crawley Town, équipe de quatrième division anglaise.