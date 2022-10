Le Barça a déjà une priorité pour le mercato

Déjà bien renforcé cet été, le FC Barcelone n'a pas fini sa reconstruction. Toujours désireux de retravailler sa défense, le club blaugrana aimerait se séparer définitivement de Sergino Dest et enrôler un autre latéral droit. Et même si Bellerin et Sergi Roberto sont là et ne devraient pas bouger l'été prochain, Xavi et la direction catalane auraient trouvé un nouveau renfort.

Selon Sport, l'Ivoirien du Torino, Wilfried Singo (21 ans) a attiré l'attention des hautes sphères blaugranas. Son contrat expire en juin prochain, mais le Torino a également l'option de le renouveler pour un an. Il reste une priorité pour le Barça.