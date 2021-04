Super League : la banque JP Morgan financera le projet

La suite après cette publicité

Ce dimanche, douze des plus grosses équipes européennes ont annoncé la création d’une Super League. Une annonce qui a fait trembler le milieu du football et les grandes instances comme l’UEFA et la FIFA. Ce projet, qui devrait voir le jour, sera financé par la banque américaine JP Morgan.

La banque JP Morgan a annoncé dans un communiqué qu’elle allait financer le projet de Super League, assure Le Parisien. Les clubs concernés avaient déjà déclaré avoir trouvé un investisseur pour financer leur projet. Selon leur communiqué, les douze membres devaient recevoir une enveloppe de 3,5 milliards d’euros pour leur engagement. Un joli pactole.