Tirage au sort Ligue des Champions : chapeaux, heure et diffusion TV

Le mode d'emploi du tirage au sort et déroulé de la cérémonie

C'est à Genève en Suisse au siège de la RTS (Radio Télévision Suisse) que va avoir lieu ce jeudi 1er octobre à 17h le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des Champions 2020-21. Les 32 qualifiés sont répartis dans 4 chapeaux. Le premier chapeau est celui des clubs champions des six premiers pays du classement UEFA et aussi du vainqueur de la Ligue des Champions (Bayern Munich) ainsi que celui de la Ligue Europa (FC Séville). Les trois autres chapeaux sont composés de 8 équipes dont la position est déterminée par l'indice UEFA des clubs, ou à défaut de celui du pays si celui du club est trop faible. Chacun des 8 groupes va comporter un club de chaque chapeau. À noter que l'UEFA a fixé quelques règles importantes : deux équipes d'un même pays ne peuvent pas être dans le même groupe et les équipes ukrainiennes et russes ne peuvent pas non plus être intégrées dans un même groupe.

La composition des chapeaux de la phase de poules de la Ligue des Champions

- Chapeau 1 :

Bayern Munich (ALL)

Séville FC (ESP, vainqueur Ligue Europa)

Real Madrid (ESP)

Paris Saint-Germain (FRA)

Liverpool (ANG)

Juventus (ITA)

Zenit (RUS)

Porto (POR)

- Chapeau 2 :

FC Barcelone (ESP)

Atlético de Madrid (ESP)

Manchester City (ANG)

Manchester United (ANG)

Chelsea (ANG)

Shakhtar Donetsk (UKR)

Borussia Dortmund (ALL)

Ajax Amsterdam (HOL)

- Chapeau 3 :

Dynamo Kiev (UKR)

RB Leipzig (ALL)

Inter Milan (ITA)

Olympiacos (GRE)

Lazio (ITA)

Atalanta (ITA)

Krasnodar (RUS)

Salzbourg (AUT)

- Chapeau 4:

Lokomotiv Moscou (RUS)

Club Bruges (BEL)

Borussia Mönchengladbach (ALL)

Istanbul Basaksehir (TUR)

Stade Rennais (FRA)

Olympique de Marseille (FRA)

Ferencvaros (HUN)

Midjylland (DAN)

Les horaires du tirage :

Généralement placé à 13h, le tirage est cette fois-ci décalé en fin d'après midi. L'UEFA, qui a décidé de procéder au tirage au sort à Genève et non à Nyon ou à Monaco comme à son habitude, a indiqué que le début de la cérémonie est programmé à 17h dans les locaux de la chaîne de télévision suisse, RTS (Radio Télévision Suisse). Mais, comme souvent dans ce type d'événement, il va falloir être patient puisque le tirage au sort va réellement débuter à 17h30 après l'introduction, les présentations d'usage des 32 qualifiés, du mode d'emploi du tirage au sort qui sera effectué par le nouvel ambassadeur de la compétition. Comme chaque année, les prix récompensant les meilleurs joueurs de la dernière édition de la Ligue des Champions 2019-20 seront aussi attribués, notamment celui du onze de la Ligue des Champions, mais aussi le meilleur joueur de la dernière C1.

Sur quelle chaîne et par quel moyen regarder le tirage au sort :

Pour les abonnés de Téléfoot ou de RMC Sport, vous pourrez suivre le tirage au sort en direct et en intégralité sur la Chaine Téléfoot ou sur RMC Sport 1. Pour les autres, le tirage au sort sera à suivre sur Foot Mercato, mais aussi en streaming sur le site de l'UEFA en cliquant ici.

Quand auront lieu les phases de poules de la Ligue des Champions ?

Les phases de poules se déroulent en 6 journées qui s'étaleront du 20 octobre au 9 décembre. Des rencontres qui pourraient accueillir des spectateurs comme le laisse penser les dernières rumeurs sur le sujet.