LdC : les 8 équipes qualifiées pour les quarts sont connues

Les huitièmes de finale de la Ligue des Champions ont connu leur dénouement ce mercredi soir. On connaît donc les huit équipes qualifiées pour les quarts, dont on connaîtra les affiches lors du tirage au sort prévu ce vendredi 17 mars à midi du côté de Paris, qui définira également les matches prévus pour le dernier carré.

La suite après cette publicité

En se qualifiant aux dépens de Liverpool et l’Eintracht Francfort, le Real Madrid et Naples rejoignent Benfica, Chelsea, l’AC Milan, le Bayern Munich, l’Inter et Manchester City. Une nouvelle édition de la Coupe aux Grandes Oreilles sans clubs français en quarts, avec l’élimination du Paris Saint-Germain en Bavière…

À lire

Le classement des buteurs de la Ligue des Champions

Les 8 équipes qualifiées

SL Benfica

Chelsea FC

AC Milan

FC Bayern Munich

FC Internazionale Milano

Manchester City FC

Real Madrid CF

Napoli SSC