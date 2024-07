France - Paraguay : les compositions sont tombées

L’équipe de France olympique entame sa préparation à moins de trois semaines de son entrée en lice aux JO. Les Bleuets de Thierry disputent un premier match amical ce jeudi soir face au Paraguay à Bayonne (à suivre en direct commenté sur Foot Mercato à partir de 21h15).

Pour cette rencontre, le sélectionneur français dispose son équipe en 4-4-2 avec Matsima et Lukeba en charnière centrale devant Restes, Sildillia et Locko occupant les postes de latéraux. L’entrejeu est composé d’Ugochukwu, Diouf, Chotard et Olise tandis qu’en pointe, le capitaine Lacazette est épaulé par Mateta.

Les compositions :

France : Restes - Sildillia, Matsima, Lukeba, Locko - Ugochukwu, Diouf, Chotard, Olise - Mateta, Lacazette.

Paraguay : Gonzalez - Nunez, Flores, De Jesus, Rivas - Gomez, Salcedo, Viera, Gonzalez - Fernandez, Pérez.