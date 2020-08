Rennes dévoile son nouveau maillot Third

Après avoir dévoilé ses maillots domicile et extérieur pour la saison 2020-21, le Stade Rennais présente sa tunique Third. Une tenue spéciale signée Puma qui célébrera la première participation du club de Mbaye Niang, Eduardo Camavinga et Steven Nzonzi à la phase de groupes de la Ligue des Champions.

Inspiré du style urbain proposé par la capitale bretonne, ce troisième kit rennais est composé d'un maillot noir doté de motifs forts et avant-gardistes. Les manches noires apportent du relief et font ressortir l'ensemble du design. Avec cette nouvelle tenue qui allie tradition - en reprenant le noir identitaire du club - et originalité avec des motifs engagés, le Stade Rennais est prêt à repousser ses limites, comme l'indique l'équipementier allemand dans son communiqué.

