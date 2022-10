FC Barcelone – Villarreal : les compos officielles

Belle affiche ce jeudi soir au Camp Nou : le FC Barcelone reçoit Villarreal à 21h pour la 10ème journée de Liga (une rencontre à suivre en direct commenté sur Foot Mercato). Les Catalans, dauphins du Real Madrid, vont tout faire pour relever la tête après la déconvenue subie dimanche dans le Clasico (3-1). De son côté, le Sous-marin jaune reste sur une victoire 2-0 contre Osasuna avec un nouveau clean sheet, confirmant son statut de meilleure défense du championnat (trois buts encaissés en neuf matchs). En cas de victoire, les hommes d'Unai Emery s'installeraient à la 6ème place du classement.

Pas mal de turnover côté Xavi, quatre jours après le déplacement à Santiago Bernabeu. Sur le côté gauche de la défense, Alba et Alonso prennent les places de Baldé et d'Eric Garcia. Au milieu, de Jong supplée Busquets tandis que sur les ailes, exit Dembélé et Raphinha au profit d'Ansu Fati et Ferran Torres. En face, Villarreal se présente avec beaucoup d'absents importants : Capoue, Coquelin, Foyth, Lo Celso et Gerard Moreno sont blessés. En leur absence, on aura un oeil sur Yeremi Pino et Arnaut Danjuma, double buteur ce week-end.

Les compositions officielles :

FC Barcelone : Ter Stegen - Sergi Roberto, Koundé, Marcos Alonso, Alba - De Jong, Gavi, Pedri - Torres, Lewandowski, Fati.

Villarreal : Rulli - Kiko Femenía, Albiol, Pau Torres, Pedraza - Morlanes, Parejo, Baena - Jackson, Danjuma, Pino.