EdF : le discours bien musclé de Didier Deschamps contre Israël

Jeudi dernier, l’équipe de France s’est manquée lors de l’avant-dernière journée de Ligue des Nations contre Israël, à domicile (0-0). Un résultat décevant et pauvre dans le contenu, avant un dernier match de l’année contre l’Italie, dimanche soir (20h45). À la mi-temps de la rencontre, Didier Deschamps n’était pas du tout satisfait de l’intensité mise par ses joueurs et a poussé un coup de gueule qui a été capté par les caméras de TF1.

La suite après cette publicité

«Eux, ils se battent comme des chiens. Je ne dis pas qu’on n’y est pas, mais on peut y être un peu plus quand même, hein. Soyez costauds sur les cannes ! Dès qu’on peut, (on va) vers l’avant. On doit leur faire plus mal que ça, les gars. Vous le savez, vous êtes capables de plus. Là, c’était un peu trop sur la pointe des pieds», a-t-il lâché dans le vestiaire du Stade de France.