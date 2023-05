Barça : les trois raisons pour lesquelles Jules Koundé veut partir

La suite après cette publicité

Hier, Relevo a lâché une petite bombe. Le média ibérique a révélé que Jules Koundé (24 ans) est ouvert à un départ du FC Barcelone cet été, un an seulement après son arrivée. Lassé d’évoluer au poste de latéral droit, l’ancien joueur de Bordeaux et Séville l’a fait savoir à Xavi et sa direction, qui a fixé son prix à 80 millions d’euros. Mais ce n’est pas l’unique raison qui le pousse à vouloir s’en aller.

En effet, Sport explique qu’en plus de son souhait de ne plus occuper le couloir droit, l’international tricolore, qui avait accepté d’y jouer de manière occasionnelle, estime que ses lacunes sont plus exposées à ce poste que dans l’axe, où il se sent mieux. Pour preuve, le média catalan rappelle que Xavi utilise Araujo en tant que latéral droit pour bloquer Vinicius Jr lors des confrontations face au Real Madrid plutôt que Koundé, qui est replacé dans l’axe. Sport ajoute que Xavi comptera plutôt sur la charnière Araujo-Christensen. Le coach espagnol a aussi assuré en conférence de presse qu’il ne recruterait pas d’arrière-droit. Un message entendu par Jules Koundé, qui est prêt à aller voir ailleurs.

