CdM U17 : ivres, quatre joueurs de la sélection polonaise ont été exclus !

Alors que le Mondial U17 débutera dans quelques jours en Indonésie, un premier scandale fait déjà parler en Pologne… Après un match de préparation contre les États-Unis à Bali (2-2), quatre joueurs polonais ont, en effet, été retrouvés ivres dans un bar de la ville. Et la sanction est rapidement tombée. Les deux attaquants Oskar Tomczyk et Filip Wolski ainsi que les deux milieux de terrain Jan Labedzki et Filip Rozga (buteur contre les États-Unis) ont par conséquent été exclus du groupe pour «comportement antisportif et violation du règlement», a indiqué la Fédération dans un communiqué ce lundi.

La suite après cette publicité

Selon les dernières informations du quotidien polonais Meczyki, c’est lors du traditionnel tour des chambres effectué par le sélectionneur Marcin Wlodarski, que ce dernier se serait aperçu de l’absence de quatre de ses joueurs. Le média précise qu’un des joueurs se serait même blessé à la tête lors de cette virée nocturne. Une préparation idéale pour la Pologne - placée dans la poule de l’Argentine et du Sénégal - qui débutera son Mondial, le 11 novembre prochain contre le Japon.