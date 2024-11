Real Madrid : le cri du coeur de Jude Bellingham

Le Real Madrid est malade. Toujours derrière le FC Barcelone en Liga, qui l’a lourdement battu au Santiago Bernabéu (0-4), le club merengue est dans une position délicate en Ligue des Champions puisqu’il pointe à la 24e place du classement et n’est plus qu’à un point d’une élimination directe. Ce qui serait un véritable drame pour le Champion européen en titre. Et alors que la question de Kylian Mbappé inquiète, le cas Jude Bellingham également.

Face aux critiques et aux mauvaises performances, le milieu offensif anglais est sorti du silence : «toujours un pas en avant et deux pas en arrière en ce moment, une performance et un résultat vraiment décevants malgré ce brillant adversaire. Je dois remercier et m’excuser auprès de tous les Madridistas qui nous ont suivis en Angleterre. Il ne sert à rien de s’attarder sur ce que nous ne pouvons plus changer, nous devons rester ensemble et nous pousser les uns les autres dans cette prochaine étape importante de matchs ! Hala Madrid Siempre», a-t-il lâché sur une story Instagram.