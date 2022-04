LOSC : le vestiaire réclame le départ d'Hatem Ben Arfa

La suite après cette publicité

Le malaise Hatem Ben Arfa continue de prendre de l'ampleur à Lille. Arrivé librement cet hiver pour apporter son expérience chez le champion de France en titre pour la fin de saison, le milieu offensif de 35 ans ne convainc pas dans le jeu et désormais dans l'attitude. Les premiers pas étaient pourtant chargés d'optimisme mais tout doucement la situation s'est compliquée pour le natif de Clamart. Apparu neuf fois pour seulement 337 minutes de jeu, une offrande et zéro but, le bilan est bien maigre pour l'ancien de l'OL, de l'OM ou encore du PSG. De plus, sa relation avec son coach Jocelyn Gourvennec a atteint un point de non retour samedi dernier après un match nul 0-0 contre Bordeaux.

Critiquant le technicien breton il lui aurait dit ceci : «on joue trop bas ici. On ne joue pas comme une équipe qui prétend à une place en Coupe d'Europe. Ce n'est pas Guingamp ici !» Quoiqu'il en soit, cet écart de comportement, qui n'est pas le premier dans la carrière de l'international français (15 capes, 2 buts), est annonciateur de la fin de son aventure dans le nord de la France. Les Dogues ont mis à l'écart le joueur depuis ce fameux match contre les Girondins et ce mercredi, il n'a toujours pas repris l'entraînement avec le groupe.

Le vestiaire l'a déjà oublié

Alors que Lille est septième de Ligue 1 et vise toujours une qualification en Coupe d'Europe à l'issue de la saison, Hatem Ben Arfa cristallise l'attention dans le vestiaire lillois. Et selon RMC Sport, il ne pourra pas compter sur le soutien de ses coéquipiers. En effet, le comportement qu'il a adopté contre Bordeaux face à Jocelyn Gourvennec n'est pas du tout passé selon le média français et une partie du vestiaire, dont la plupart des cadres, ne veulent plus le revoir. Hatem Ben Arfa étant déjà considéré comme une page refermée.

Une situation particulière pour le joueur qui est encore sous contrat jusqu'à la fin de la saison alors qu'il reste huit matches à disputer pour le Lille OSC. Ainsi, RMC Sport explique aussi que Lille entend le payer jusqu'à la fin de son contrat et le laisser partir libre plutôt que de lancer une procédure judiciaire qui sera longue. Ainsi, il risque d'être écarté jusqu'à la fin de la saison et ne plus reporter le maillot des Dogues. Après des fins d'aventures compliquées à Paris, Rennes, Valladolid et Bordeaux, Hatem Ben Arfa va encore partir fâché avec un club...