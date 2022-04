Ça sent la fin entre Hatem Ben Arfa et Lille

19 janvier 2022. Libre de tout contrat depuis la fin de son contrat à Bordeaux, Hatem Ben Arfa signe pour six mois à Lille. Un point de chute presque inespéré pour l'international tricolore (15 sélections, 2 buts) qui était sans club. Mais la présence d'Olivier Létang, qui a déjà collaboré avec lui par le passé, a visiblement pesé dans la balance. Prêt à se relancer, HBA était très motivé lors de sa première interview accordée au média du club.

«Je suis très heureux de rejoindre aujourd’hui le LOSC. C’est une équipe qui a montré beaucoup de très belles choses cette saison, et évidemment l’année dernière avec un titre de Champion de France. Je suis heureux de signer dans ce club qui ne cesse de monter. C’est un honneur pour moi de pouvoir relever ce défi, avec la volonté avant tout d’aider le groupe et le club à atteindre leurs objectifs. Je me sens très bien et je suis très impatient de retrouver la compétition».

Déjà la fin entre HBA et Lille ?

Le 22 février dernier, dix mois après son dernier match officiel, le Français a donc retrouvé les terrains avant d'enchaîner. Au total, il a disputé 9 rencontres toutes compétitions confondues (7 en championnat, 2 en Ligue des Champions). Mais il n'en a terminé aucune, lui qui a été remplaçant à 5 reprises. Une situation compliquée visiblement à vivre pour l'ancien joueur de l'OL, qui n'a passé que 284 minutes sur le pré. Entré en jeu 13 minutes ce week-end face aux Girondins, HBA a vrillé.

En effet, après avoir eu un échange très tendu avec son coéquipier Tiago Djalo, il aurait ensuite eu vive altercation avec Jocelyn Gourvennec, venu calmer ses hommes. La Voix du Nord parle de "propos inacceptables" et ajoute qu'il est possible que le footballeur né en 87 n'apparaisse plus sous le maillot du LOSC. Une information également confirmée par L'Equipe qui explique que le LOSC envisage sérieusement de stopper sa collaboration avec le joueur et que des discussions vont avoir lieu dans les prochains jours. L'avenir de Ben Arfa, déjà parti en mauvais terme de Bordeaux, a des chances de s'écrire loin de Lille.