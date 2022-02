LOSC : Hatem Ben Arfa surprend

Pour le plus grand bonheur du football, Hatem Ben Arfa a retrouvé un club cet hiver. C'est au LOSC que le milieu offensif de 34 ans va tenter de se relancer et de prouver qu'il peut encore performer au plus haut niveau. Ses premiers pas sous ses nouvelles couleurs, lors de la défaite à Brest (0-2), ont globalement été encourageants, l'international français (15 capes, 2 buts) ayant apporté de la percussion et de l'activité à un secteur offensif qui en manquait cruellement ce jour-là. Présents en conférence de presse ce vendredi en marge du choc face au PSG dimanche (20h45, 23ème journée de Ligue 1), Benjamin André et Jocelyn Gourvennec ont évoqué l'étonnante forme dans laquelle se trouve HBA selon eux.

La suite après cette publicité

« Je suis agréablement surpris. En général, quand on coupe aussi longtemps (265 jours sans jouer, NDLR), on se dit que c'est difficile de garder une certaine dynamique physique. Mais je l'ai trouvé très affûté. Il avait les cannes dès ses premiers entraînements. Il a toujours son coup de rein, ses qualités de démarrage et d'un contre un. Logiquement, tu es censé perdre tes repères quand tu t'entraînes moins avec un groupe. Et lui je l'ai trouvé très à l'aise. Je ne sais pas s'il est en capacité de jouer 90 minutes, mais il a les cannes pour nous apporter quelque chose dans un match », a d'abord confié le milieu de terrain des Dogues, avant que son coach ne lui emboîte le pas. « Il montre de très bonnes aptitudes sur le plan athlétique, il a de bonnes sensations. Il sera encore mieux dans les semaines à venir en jouant et en s'entraînant régulièrement. C'est vrai que c'est une bonne surprise de le voir à ce niveau après cette coupure. Il va être intéressant pour nous. » Ben Arfa aura probablement à cœur de se montrer décisif contre son ancien club dès dimanche.

Avec Zebet, nous vous offrons 10€ de freebets avec le code promo FM10 et 150€ de paris offerts pour toute première inscription. Misez 10€ sur un premier but de Mbappé contre le LOSC et tentez de remporter 46 € (cote à 4,60). Créez votre compte Zebet dès aujourd'hui pour profiter de cette offre exclusive Foot Mercato. (cotes soumises à variation)