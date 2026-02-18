La commission de discipline punit le PSG après les incidents en tribune contre l’OM

Suite des incidents survenus au Parc des Princes lors de PSG-OM (5-0) il y a dix jours. Le comportement des supporters parisiens est sanctionné par la commission de discipline, réunie ce soir, pour avoir eu recours à des fumigènes, un laser et des chants dégradants envers les Marseillais. Il a été décidé d’une fermeture partielle de deux matchs fermes (Metz ce week-end, et Monaco le 6 mars prochain) de la tribune Auteuil et d’une amende de 10 000 euros.

Le Stade Brestois devra lui aussi faire sans une partie de son stade puisque la tribune Quimper sera fermée pour la réception de l’OM ce vendredi. Enfin, Golovin (Monaco) écope d’un match de suspension, Sangante (Le Havre) de deux après leur carton rouge respectif reçu le week-end dernier. Lassina Sinayoko (Auxerre) a lui vu son carton jaune lui être retiré après avoir revu les images.

Le communiqué complet de la commission de discipline :

Réunie le 18 février 2026, la Commission de Discipline de la LFP a pris les décisions suivantes :

RETRAIT DE CARTON

LIGUE 1 MCDONALD’S

22e journée de Ligue 1 McDonald’s : FC Metz – AJ Auxerre du dimanche 15 février 2026

Avertissement du joueur Lassine SINAYOKO (AJ Auxerre).

Après visionnage des images et lecture du rapport de l’arbitre proposant de retirer le carton, la Commission de Discipline décide de retirer le carton jaune.

EXCLUSIONS

LIGUE 1 MCDONALD’S

Un match de suspension ferme

Aleksandr GOLOVIN (AS Monaco)

Deux matchs de suspension ferme

Arouna SANGANTE (Havre AC)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 1 McDonald’s, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 24 février 2026.

Cristian CASSERES (Toulouse FC)

Mamadou COULIBALY (AS Monaco)

LIGUE 2 BKT

Un match de suspension ferme

Steeve BEUSNARD (Pau FC)

Un match ferme de suspension à la suite d’un cinquième avertissement (Ligue 2 BKT, Coupe de France, Trophée des Champions) ou par révocation du sursis. La sanction prend effet à partir du mardi 24 février 2026.

Mory GBANE (Stade de Reims)

Giovanni HAAG (Red Star FC)

Matthieu HUARD (Red Star FC)

Alexandre LAURAY (Le Mans FC)

Sam SANNA (Stade Lavallois MFC)

INCIDENTS

LIGUE 2 BKT

22e journée de Ligue 2 BKT : AS Nancy-Lorraine – ESTAC Troyes du samedi 7 février 2026

Comportement de M. Michaël CHRETIEN, Directeur sportif de l’AS Nancy-Lorraine.

Un match de suspension ferme et un match avec sursis de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles.

La sanction prend effet à partir du mardi 24 février 2026 à 00h00.

POLICE DES TERRAINS

LIGUE 1 MCDONALD’S

21e journée de Ligue 1 McDonald’s : Paris Saint-Germain – Olympique de Marseille du dimanche 8 février 2026

Comportement des supporters du Paris Saint-Germain : usage massif d’engins pyrotechniques, utilisation d’un pointeur laser et expressions orales et visuelles constatées entraînant une interruption temporaire de la rencontre.

Fermeture partielle pour deux matchs fermes de la tribune Auteuil du Parc des Princes et amende de 10.000 euros.

La sanction prend effet immédiatement.

21e journée de Ligue 1 McDonald’s : Stade Brestois 29 – FC Lorient du samedi 7 février 2026

Comportement des supporters du Stade Brestois 29 : usage d’engins pyrotechniques entraînant un retard de coup d’envoi, puis une interruption temporaire de la rencontre et expressions orales et visuelles constatées.

Fermeture pour un match ferme par révocation du sursis de la tribune Quimper du Stade Francis Le Blé.

La sanction prend effet immédiatement.