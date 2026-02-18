Menu Rechercher
Commenter 9
Info FM Ligue 1

LOSC : André Gomes file en MLS

Par Sebastien Denis - Dahbia Hattabi
1 min.
André Gomes sous le maillot du LOSC @Maxppp
Regarder en direct sur CANAL+ FOOT
Lille Étoile rouge Voir sur CANAL+ FOOT

Demain soir, le LOSC va affronter l’Étoile Rouge de Belgrade en barrage aller de l’UEFA Europa League. Mais Bruno Genesio devra faire sans plusieurs joueurs, dont André Gomes. Face à la presse, le technicien tricolore a indiqué que le Portugais est en « instance de départ ».

La suite après cette publicité
Sébastien Denis
🚨#LOSC #MLS

🔜 André Gomes va quitter Lille

✈️ le milieu international portugais va s’envoler pour la MLS et plus précisément aux Colombus Crew 🇺🇸 où un contrat jusqu’en 2️⃣0️⃣2️⃣9️⃣ l’attend
Voir sur X

Cependant, sa destination n’avait pas encore fuité. Nous sommes en mesure de vous annoncer que Gomes va traverser l’Atlantique pour s’engager avec le Colombus Crew jusqu’en 2029. En fin de contrat en juin prochain, le joueur de 32 ans n’a participé qu’à 2 matches cette saison avec les Dogues (7 minutes jouées). Après deux passages dans le nord, il est prêt pour un nouveau challenge.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Columbus
Lille
André Gomes

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Columbus Logo Columbus Crew
Lille Logo Lille
André Gomes André Gomes
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier