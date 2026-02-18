LOSC : André Gomes file en MLS

Demain soir, le LOSC va affronter l’Étoile Rouge de Belgrade en barrage aller de l’UEFA Europa League. Mais Bruno Genesio devra faire sans plusieurs joueurs, dont André Gomes. Face à la presse, le technicien tricolore a indiqué que le Portugais est en « instance de départ ».

Cependant, sa destination n’avait pas encore fuité. Nous sommes en mesure de vous annoncer que Gomes va traverser l’Atlantique pour s’engager avec le Colombus Crew jusqu’en 2029. En fin de contrat en juin prochain, le joueur de 32 ans n’a participé qu’à 2 matches cette saison avec les Dogues (7 minutes jouées). Après deux passages dans le nord, il est prêt pour un nouveau challenge.