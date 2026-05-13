Ligue 1 : Strasbourg s’impose à Brest

En attendant le choc du titre entre le RC Lens et le Paris Saint-Germain ce soir à 21h, Brest et Strasbourg disputaient l’autre match en retard de la 29e journée de Ligue 1. Une rencontre qui comptait un peu pour du beurre en termes d’enjeux sportifs. Huitième du classement, avec 7 points de retard sur Monaco, Strasbourg ne peut plus viser plus haut et une victoire en Bretagne l’empêcherait d’être dépassé par ses poursuivants les plus dangereux (Lorient, Toulouse).

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De son côté, le SB29 (12e) ne craint plus la relégation et ne peut qu’espérer passer devant le Paris FC (11e) d’ici la fin du championnat. Cela n’a pas empêché les deux équipes à faire le spectacle. Pas moins de trois buts ont été inscrits par Ajorque (13e), Barco (9e) et Nanasi (20e) lors des vingt premières minutes de la rencontre. Devant à la pause, les Alsaciens ont ensuite su conserver leur avantage en deuxième période pour s’imposer 2-1 en Bretagne.

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