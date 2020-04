Watford : accord pour un report des salaires

Pour aider le club face à la crise du coronavirus et le manque à gagner lié à l'absence de matches, les joueurs de Watford ont accepté de reporter leur salaire. C'est ce qu'a annoncé le club de la banlieue nord-ouest de Londres ce mercredi soir, par le biais d'un communiqué.

«Les détails de ce dont nous avons convenu sont privés, mais ils sont dans le meilleur intérêt du club et ont pour but de l'aider en ce moment. Personne ne doit avoir de doutes à ce sujet», a notamment confié le capitaine du club, Troy Deeney (31 ans), sur le site officiel des Hornets.

"It's a show of unity which we know our supporters and the Watford community will appreciate, and shows an awareness of the need for everybody to pull together in these challenging times.”



ℹ️ #watfordfc has reached an agreement with its players over a squad wage deferral.