HAC : Trabzonspor a tenté le coup pour Etienne Youté Kinkoué

Révélation havraise la saison dernière (22 matches de Ligue 1), Etienne Youté Kinkoué est aujourd’hui courtisé en Europe. Ces dernières semaines, nous vous révélions des intérêts de Francfort, Salzbourg, l’OM ou encore Hoffenheim, qui a même été plus loin en formulant une offre concrète au club doyen, d’environ 7 millions d’euros.

En parallèle, Trabzonspor a également tenté de s’immiscer dans le dossier. Selon nos informations, le club turc a en effet approché le HAC, juste avant la proposition d’Hoffenheim. Une offre finalement jugée trop faible, et refusée par le club normand. Le joueur, lui, ne souhaite pas non plus y aller.