João Félix a donné une consigne dingue à Jorge Mendes

La suite après cette publicité

João Félix est en pleine galère. Alors que la reprise de la Liga approche, avec un premier match face à Granada lundi prochain pour les Colchoneros, Diego Simeone ne compte pas sur l’international portugais. Ce dernier, qui a passé la deuxième partie de saison dernière à Chelsea, est à la recherche d’un nouveau challenge pour relancer une carrière qui stagne un peu dernièrement.

Seulement, ça ne se bouscule pas vraiment au portillon. Nul doute que le Portugais s’attendait à recevoir des offres de clubs disputant la Ligue des Champions, mais pour l’instant, il n’y a pas grand chose… Il y a eu des intérêts de clubs comme Aston Villa notamment, mais le principal concerné ne semble pas très chaud. Ce dimanche, il a été question de l’Arabie saoudite, où il pourrait au moins s’assurer d’avoir un contrat démentiel.

À lire

Barça : Neymar divise les supporters

Il n’a qu’un club en tête

Mais comme l’indique Sport, le joueur qui avait coûté 120 millions d’euros à l’Atlético il y a quatre ans s’obstine et n’a qu’une idée en tête : rejoindre le FC Barcelone. Le média catalan explique qu’il a même donné un ordre à Mendes : bloquer toute opération et attendre le FC Barcelone. Félix est prêt à attendre que les Barcelonais viennent toquer à sa porte, notamment dans le but de remplacer Ousmane Dembélé qui va filer en direction du PSG. Un intérêt réciproque, toujours selon le journal.

La suite après cette publicité

Le journal indique que le champion d’Espagne va formuler une proposition de prêt pour le Portugais à l’Atlético dans les jours à venir. Le Barça est prêt à prendre en charge l’intégralité du salaire du joueur, de 16 millions d’euros bruts. Xavi n’était pas spécialement chaud au départ, mais Joan Laporta, proche de Jorge Mendes par ailleurs, l’aurait convaincu. Affaire à suivre…