Juventus : la mère d'Adrien Rabiot lui cherche une porte de sortie

Le 6 avril dernier, la presse italienne annonçait qu'Adrien Rabiot avait quitté Turin pour rejoindre la Côte d'Azur, devenant le 9e joueur étranger de la Juventus à partir du Piémont, pour passer le confinement auprès de ses proches. Un mois a passé et la situation sanitaire semble s'être très légèrement améliorée de l'autre côté des Alpes, puisque les clubs de Serie A reprennent petit à petit le chemin de l'entraînement. Chez le leader, qui a vu la majeure partie de ses talents étrangers regagner leurs pays natals à l'annonce de la suspension du championnat, les joueurs ont pratiquement tous fait leur retour. Tous sauf deux : Gonzalo Higuain et Adrien Rabiot.

La presse italienne s'est rapidement emparé du sujet et le Corriere dello Sport croit savoir que le Français est sur la Côte d'Azur tandis que son entourage - sa mère - médite sur des adieux à la Juve en fin de saison. L'Angleterre est le premier pays cité lorsque le nom du milieu français de 25 ans est évoqué. Le 25 décembre dernier déjà, [nous révélions qu'Arsenal avait fait part de son intérêt à Véronique Rabiot pour un prêt. Le joueur s'était même entretenu avec Mikel Arteta ! D'autres formations anglaises restaient attentives à la situation du milieu de terrain de la Juventus, dont Everton. Finalement, le natif de Saint-Maurice était resté à Turin, et avait enchaîné les titularisations en championnat, sur le banc lors des chocs face au Napoli et à l'Inter mais titulaire à Lyon, en 8e de finale aller de la Ligue des champions.

Sa mère le pousse vers la Premier League

Du temps de jeu qui n'aurait pas suffi au bonheur d'Adrien Rabiot. Honnête, la presse italienne précise que le joueur n'a pas de date définie par le club pour regagner Turin. La Gazzetta dello Sport explique qu'il n'enfreint aucune règle, mais que son manque d'envie est criant. Dans une institution telle que la Juve, revenir en traînant les pieds ne passe pas. Du côté de l'entourage du joueur, les grandes manœuvres auraient déjà commencé, en vu de l'été. Mère et agent du joueur, Véronique Rabiot n'aurait qu'un seul objectif pour son fils : la Premier League, seul championnat où des clubs seraient capables de répondre aux exigences économiques du milieu de terrain français, tout en lui assurant un projet sportif sérieux.

Le Corriere dello Sport explique aujourd'hui que la première piste mène directement à Everton. La mère du joueur serait en contact Carlo Ancelotti, dont il garde un bon souvenir à Paris. Si la Juve s'était opposé à un départ chez les Toffees en janvier, la donne pourrait être différente cet été. Adrien Rabiot émarge à 7 millions d'euros net par saison, un salaire conséquent pour un club qui devra ces prochains mois se serrer la ceinture. Un argument qui pourrait inciter la Juve à laisser filer le joueur. De son côté, dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport évoque des contacts entre Véronique Rabiot et Manchester United et parle d'un hypothétique échange entre Adrien Rabiot et Paul Pogba, que Fabio Paratici, le coordinateur technique du club piémontais, rêve de faire revenir à Turin. Le quotidien transalpin parle d'«une fin heureuse pour tout le monde». Mais il est encore tôt pour tirer dans plans sur la comète. D'autant que si la Pioche quittait Manchester United, elle le ferait sans doute pour rejoindre Zinedine Zidane au Real Madrid.