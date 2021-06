Euro 2020, EdF : Jérôme Rothen tacle violemment Kylian Mbappé

Auteur de prestations abouties depuis le début de l’Euro 2020, Kylian Mbappé s’est rapidement fait au retour de Karim Benzema sur le front de l’attaque tricolore. Un épanouissement offensif, une certaine implication défensive mais l’attaquant parisien n’a toujours pas réussi à marquer dans la compétition. Un manque d’efficacité vertement critiqué par Jérôme Rothen. Sur les antennes de RMC, l’ancien joueur des Bleus, désormais consultant, n’a ainsi pas hésité à fustiger les performances globales du natif de Bondy. « Tout le monde pense que Mbappé fait partie des meilleurs joueurs en Europe. Mais si tu le mets tout de suite dans la catégorie des très grands, tu ne peux pas te satisfaire d’une déviation sur Benzema et d’un duel gagné physiquement qui donne l’égalisation de Griezmann contre la Hongrie. » Une sortie cinglante avant de s’en prendre directement à l’attitude du jeune champion du monde.

La suite après cette publicité

« Qu’il soit leader sur le terrain, pas de soucis. […] Que ça dépasse le cadre du terrain, ça me dérange. Je pense que Didier Deschamps n’arrive plus à gérer ça et c’est problématique. C’est même étonnant qu’il laisse Kylian Mbappé faire autant de choses et se disperser. Ça se voit sur les prestations sur le terrain. Aujourd’hui, on ne peut pas dire que Kylian Mbappé réussit son Euro. » Soulignant enfin « l’ego surdimensionné » de l’attaquant tricolore, Jérôme Rothen a conclu sur le fait de voir le numéro 7 parisien s’octroyer certains coups francs et corners : « Est-ce qu’il est conscient qu’il n’a pas la classe de certains du groupe sur coups de pied arrêtés? […] Peut-être qu’il en met à l’entraînement. Mais je regarde tous les matches de Mbappé. Vous souvenez-vous d’un coup franc magnifique aux 25 mètres ? Par contre, je me souviens de Griezmann, de Pogba… Ça fait déjà deux, un gaucher et un droitier. Alors qu’est-ce qu’il vient faire là ? » Fracassant.