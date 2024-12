ASSE : Olivier Dall’Oglio est dépité

Battu dans les derniers instants à Toulouse après avoir ouvert le score (1-2), l’ASSE est au plus mal. Barragiste et potentiellement relégable en cas de victoire du Havre ce week-end, Saint-Etienne est dans une bien mauvaise position avant la réception de Reims, la semaine prochaine. Son entraîneur, Olivier Dall’Oglio, a confirmé que son vestiaire était abattu par cette défaite frustrante.

«Le vestiaire est assez abattu. On pensait pouvoir tenir quelque chose, je n’ai pas grand-chose à dire aux joueurs, j’ai pourtant vu des choses positives, mais on ne peut pas se contenter de cela. On peut travailler encore la coordination. Je pense qu’un nul aurait été plus juste, les vents sont contraires en ce moment, je ne vais pas parler de l’arbitrage sur le hors-jeu. Je regrette le premier but pris, c’est un manque d’expérience», a-t-il indiqué, au micro de DAZN.