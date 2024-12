Ligue 1 : Toulouse punit Saint-Etienne et se rapproche de l’Europe

Sur seulement deux victoires lors de ses cinq derniers matches, dont un lourd revers à l’extérieur contre Rennes (0-5), l’AS Saint-Etienne se déplaçait sur la pelouse d’un Téfécé qui peut se rapprocher des places européennes, mais également à la recherche d’une victoire après une dernière défaite contre Monaco (0-2). Dans ce duel entre Verts et Violets, l’ASSE devait composer toujours sans neuf joueurs, pour blessures et suspensions. À noter pour le Tef, la titularisation de Babicka à la place de Gboho.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 8 Toulouse 21 15 0 6 3 6 17 17 16 ASSE 13 15 -22 4 1 10 12 34

Babicka est d’ailleurs le premier à s’offrir une situation dangereuse après une belle offensive d’Aboukhlal, mais manquait le cadre (6e). Avant de son montrer une nouvelle fois dangereux, mais la défense de l’ASSE était vigilante (24e). Mais le match manquait cruellement de danger et d’intensité et il fallait attendre la fin de première période pour voir Aboukhlal se faire rattraper in extremis par Batubinsika, alors qu’il avait dribblé le gardien Larsonneur (45e+1).

Il y a danger pour Sainté

Dans un match très fermé et pauvre en occasions, les deux équipes ne semblaient pas vouloir prendre de risque et il fallait attendre l’heure de jeu pour voir la rencontre s’emballer. Bien servi par Appiah, Stassin, recrue la plus chère de l’histoire des Verts, pouvait ajuster Restes et inscrire son premier but de la saison (1-0, 53e). Mais la joie était de courte durée puisque, quelques secondes plus tard, un bon mouvement toulousain permettait à Babicka de reprendre parfaitement un ballon de la tête, au second poteau, et égaliser (1-1, 55e).

Mais alors que le rythme redescendait, Mckenzie était tout proche d’inscrire un but contre son camp en voulant remettre le ballon à son gardien (82e). Mais l’ASSE va justement regretter son manque de prise de risque, puisque les Verts vont concéder la défaite en toute fin de match après Aboukhlal (2-1, 85e). Un énorme coup dur pour Olivier Dall’Oglio et ses hommes, 16es et qui risquent de passer derrière Le Havre, en cas de victoire du HAC. De leur côté, les Toulousains grimpent à la huitième place et se rapprochent même des places européennes en revenant provisoirement à deux points de Nice.