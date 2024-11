CdF : Sochaux, Amiens, Annecy et Nancy qualifiés pour le 8e tour

Suite du 7e tour de la Coupe de France. Quatre-vingt-dix matches sont, pour rappel, au programme ce week-end, et il y a déjà eu quelques surprises. La défaite aux tirs au but du Paris FC face à Quevilly Rouen, hier, en a été l’une d’elles. Malgré ce revers, les autres clubs de Ligue 2 ont, de leur côté, assuré l’essentiel. Troyes s’est ainsi logiquement imposé face au FC du Foron (1-2), actuel pensionnaire de Régional 2. Annecy a également rapidement écarté son adversaire de la journée, Vesoul (R1), sur le large score de 5 buts à 1. Amiens s’est d’abord fait peur. Le FC Fleury 91 a ainsi ouvert le score à la 22e minute de jeu grâce à Koffi. La formation de Ligue 2 a ensuite recollé au tableau d’affichage grâce à un but de Elyess Dao (71e). La formation du nord de la France, poussée aux penaltys, n’a pas tremblé et en est sortie victorieuse (1-1, 5-4 aux tab).

Comme Amiens, Dunkerque et Laval ont tous deux été obligés de jouer les tirs au but. Les clubs ont réussi l’exercice avec brio. Enfin, de leur côté, Nancy, qui s’est défait d’Epinal (4-2) et Sochaux, qui a vaincu Gueugnon (1-3), valident donc, eux aussi, leur ticket pour le prochain tour. D’autres rencontres de la compétition auront également lieu demain, notamment celle qui opposera le FC Bressuire (R1) aux Girondins de Bordeaux (N2).