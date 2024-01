La masterclass de Vinicius Jr affole Madrid, l’Espagne réclame la tête de Xavi

Vinicius Jr en mode CR7

La grosse affiche du week-end en Europe, c’était la finale de la Supercoupe d’Espagne entre le Real Madrid et le FC Barcelone (4-1). Les bookmakers ont annoncé les Madrilènes largement favoris, et bien ils ne se sont pas trompés. Les Culés ont été mangés tout cru par Vinicius Jr, «verre et cigare» à la main après la rencontre pour fêter son triplé, comme le placarde le journal AS. Bien aidé par les espaces derrière la défense barcelonaise et grâce au match catastrophique de Jules Koundé, Vinicius Jr a claqué un triplé en 39 minutes. Le Brésilien, qui n’avait plus marqué depuis le 11 novembre, a activé «le mode CR7», comme le relaye Marca dans ses pages intérieures, en référence à sa célébration en hommage au Portugais. Le Brésilien s’est montré tueur devant le but et a une nouvelle fois pris le dessus sur Araujo, son adversaire direct. L’Uruguayen a provoqué un penalty et a été expulsé. Deux faits de jeu qui sont intervenus après des accrochages avec Vinicius Jr.

Xavi agace la Catalogne

Le journal Sport placarde un cinglant «humiliés» sur sa couverture après la claque 4-1 face à l’ennemi juré. Dans les défaites, c’est souvent les entraîneurs qui trinquent et Xavi ne passera pas à travers les mailles du filet. La presse catalane est virulente et estime que cette défaite nécessite de prendre des décisions. Le limogeage de Xavi est demandé par de nombreux observateurs. Dans ses pages intérieures, le journal Sport accorde la note de 3 au tacticien espagnol, désigné comme principal responsable de la déroute barcelonaise. Le Mundo Deportivo ne préfère cependant pas accabler Xavi, mais cette défaite fait grand bruit. Malgré tout, la direction catalane ne souhaite pas céder à la pression. Il n’y aura donc pas de licenciement à venir, et l’entraîneur a la confiance de l’état-major, et surtout, de son président Joan Laporta.

Jordan Henderson est fixé sur son avenir

Voici les dernières nouvelles concernant le dossier Jordan Henderson. On vous évoquait les réticences de Max Allegri concernant l’Anglais, et bien ce lundi matin, Tuttosport explique que le coach de la Juventus pariera sur Koopmeiners de l’Atalanta en juin. Ça tombe bien puisque de toute manière, Jordan Herderson ne devrait pas quitter Al-Ettifaq. Comme le placarde le Daily Mail sur sa Une, le club saoudien n’a aucune intention de laisser filer son joueur cet hiver. Pour rappel, ce dernier est aussi annoncé dans le viseur de l’Ajax. Jordan Herderson va donc vraisemblablement prendre son mal en patience. À moins d’un retournement de situation.