İlkay Gündoğan va revenir à Manchester City !

Un an et puis s’en va. Depuis le début du mercato déjà, le FC Barcelone cherche à se débarrasser de Gündoğan. Pas qu’il n’ait pas porté satisfaction l’an dernier, bien au contraire puisqu’il a été un des rares Barcelonais au niveau sous les ordres de Xavi, mais son salaire est un problème. Un problème conséquent même. Arrivé gratuitement, mais avec des émoluments conséquents et qui plus est évolutifs, il était donc devenu indésirable pour des raisons purement financières.

La suite après cette publicité

En pleine galère à cause du fair-play financier de la Liga, le club catalan ne peut par exemple toujours pas enregistrer Dani Olmo, et aura aussi des complications pour inscrire d’autres potentielles recrues d’ici la fin du mercato. Il fallait donc faire entrer du cash et libérer de la masse salariale. Frenkie de Jong ou Ronald Araujo n’ayant pas trouvé preneur, le Barça a donc dû se résoudre à mettre Gündoğan sur le marché. Si l’Allemand ne voulait pas partir, il a finalement accepté de faire ses valises ces derniers jours.

À lire

L’offre folle de CANAL+ pour la nouvelle Ligue des Champions !

Guardiola est ravi

Comme l’indiquent des médias catalans comme Sport et RAC1, il va revenir à Manchester City, un an après son départ. Il a déjà parlé avec la direction mancunienne, tout comme il a aussi eu des conversations avec Pep Guardiola. Il a demandé à son ancien coach de faire en sorte que la direction boucle cette opération rapidement. De son côté, le coach catalan est ravi de pouvoir retrouver son ancien taulier de l’entrejeu.

La suite après cette publicité

La direction du Barça ne mettra logiquement pas d’obstacles à son départ et pourrait même autoriser le joueur à partir libre, résiliant son contrat et ne demandant donc rien à Manchester City. Joan Laporta, Deco et compagnie vont se satisfaire des économies faites sur son salaire qui permettront au club d’avoir un peu plus de marge de manoeuvre pendant le sprint final du marché estival. Le retour de Gündoğan à l’Etihad Stadium est imminent.