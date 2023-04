PSG : Ludovic Obraniak admire Kylian Mbappé

La suite après cette publicité

Au cours de l’une des pires saisons du PSG sous l’ère qatarie, Kylian Mbappé a tout de même surnagé dans ce marasme collectif. Le champion du monde 2018 a sorti le club de la capitale à plusieurs reprises de situations difficiles. Malheureusement pour les Parisiens, lors de l’échéance ultime en Ligue des champions, l’attaquant français n’a rien pu faire. Au micro de Prime Video, Ludovic Obraniak a tenu à soutenir le phénomène de 24 ans.

« Il essaye de vivre de la meilleure des manières la fin de saison. Il a une période de moins bien mais comment lui en vouloir, il a porté cette équipe depuis le milieu de la saison dernière où tout le monde avait lâché. Cette année, c’est encore lui qui remet Paris sur les rails. On attend de lui qu’il fasse tout mais que lui reprocher ? Il essaye de maintenir cette équipe à flots, on sent que son faciès a changé, on le sent heureux d’être là et tant mieux il y a peut-être un espoir qu’il reste au PSG ».

À lire

PSG : la prise de position osée de Kylian Mbappé pour l’avenir de Lionel Messi