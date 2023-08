Hakim Ziyech quitte Chelsea et file à Galatasaray

La suite après cette publicité

Son transfert à Chelsea à l’été 2020 avait tout de la bonne idée. Après avoir marqué de son empreinte l’Ajax Amsterdam où il a tout gagné et où il a permis de rêver d’une Ligue des Champions avec une demi-finale en 2019, Hakim Ziyech quittait les Pays-Bas pour filer du côté de Chelsea. Sous les ordres de Frank Lampard qui souhaitait vivement le recruter, l’international marocain avait bien débuté mais une blessure est venue freiner considérablement sa saison. Par la suite, HZ n’a jamais su redevenir le joueur qu’il était et n’est pas entré dans les plans de Thomas Tuchel puis de Graham Potter.

Cette saison, après un retour en sélection marqué par cette demi-finale de Coupe du Monde, Hakim Ziyech pensait voir enfin le bout du tunnel. Car après avoir refusé plusieurs offres à l’été 2022, le joueur de 30 ans s’était enfin décidé de quitter les Blues pour… le PSG. Un prêt qui avait pour but de le relancer et aider Paris dans sa quête de la LdC. Mais alors que le joueur avait passé sa visite médicale et était déjà à la factory pour l’officialisation, le transfert capotait juste avant minuit après une erreur administrative de Chelsea.

Hakim Ziyech veut se relancer

La suite ? Un retour à Chelsea où il a passé une deuxième partie de saison blanche. En jouant très peu, comme lors de la première moitié de saison (6 titularisations, 0 but, 3 passes décisives). Cet été, écarté du groupe des Blues pour la reprise et après avoir manqué de peu un transfert vers Al Nassr en Arabie Saoudite, le Marocain a fini par trouver un accord avec Galatasaray. Eh bien, le transfert est désormais officiel ce samedi.

«Un accord a été conclu avec le footballeur professionnel Hakim Ziyech et son club Chelsea Football Club Limited pour le transfert temporaire du joueur à titre gratuit avec une option d’achat à titre gratuit. Le joueur recevra une indemnité saisonnière nette de 3 587 500 EUR pour la saison 2023-2024 et, en cas de transfert, une indemnité saisonnière nette de 2 850 000 EUR sera versée pour la saison 2024-2025. En outre, en cas de réalisation de l’option d’extension conditionnelle conformément à l’accord, le footballeur recevra une indemnité saisonnière nette de 2 850 000 EUR pour la saison 2025-2026. Il est respectueusement annoncé au public», peut-on lire dans le communiqué du club.