Atlético : Luis Suarez donne son favori pour le Ballon d'Or

La suite après cette publicité

Alors qu'il est le seul en lice parmi les joueurs de l'Atlético de Madrid à figurer dans la liste des 30 nommés pour remporter le Ballon d'Or, Luis Suarez (34 ans) a donné son favori pour remporter le trophée. L'attaquant uruguyen a déclaré que son ancien coéquipier au FC Barcelone, Lionel Messi (34 ans) méritait d'en remporter un septième, après avoir obtenu le dernier Ballon d'Or en lice, en 2019. «Je pense que Leo mérite d'être le Ballon d'Or, car il a fait une année spectaculaire sur le plan personnel, même s'il n'a remporté que la Copa del Rey avec Barcelone. Ce qu'il a fait sur le plan personnel en étant également meilleur buteur et meilleur passeur de la Liga, en remportant la Copa America en étant également meilleur buteur et meilleur passeur, le rend encore plus méritant», a-t-il expliqué sur Olé.

«C'est une récompense qu'il mérite pour ce qu'il a gagné en tant que joueur, et en gardant toujours à l'esprit combien il est difficile de maintenir ce niveau année après année pendant si longtemps, quelque chose de presque impossible. Il ne faut pas seulement regarder ce que l'on a fait en une année, il faut regarder ce qu'il est en tant que joueur, voir ce qu'il fait année après année. Je pense qu'il n'a pas de rival», ajouté le buteur Colchonero. Un soutien de taille de la part du dernier vainqueur de la Liga.