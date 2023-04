Le nouveau record historique que va chiper Messi à Ronaldo

91 buts sur une année civile, 50 sur une saison de Liga… Si Lionel Messi cumule les records vertigineux à la pelle depuis des années, l’Argentin pourrait s’en approprier un nouveau, au détriment de … Cristiano Ronaldo. En effet, en marquant hier avec le PSG face à Lens, la Pulga a inscrit son 495ème but dans les cinq grands championnats européens (calculés sur la base du coefficient UEFA).

Un record, donc, désormais partagé avec CR7 qui en avait également ventilé 495 dans trois championnats distincts, rapporte Sport : la Premier League (103), la Liga (311) et la Serie A (81). Désormais à Al Nassr, en Arabie Saoudite, le Portugais ne devrait plus avoir l’opportunité de défendre ce marqueur. Avec un seul nouveau but, Lionel Messi trustera en tête du classement des meilleurs buteurs des championnats européens.

