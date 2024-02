OM : le coup de gueule de Leonardo Balerdi

Leonardo Balerdi s’est montré combatif durant toute la rencontre face à un OL survolté. Mais cela n’a pas suffi, le reste de l’équipe affichant une forme de passivité lors de la défaite 1-0 sur la pelouse du Groupama Stadium. Et c’est bien ce manque de hargne que le défenseur argentin a ciblé à l’issue de la rencontre, au micro d’Amazon Prime.

« On a besoin de gagner. On a pris 0 point. On ne peut pas faire ça, on doit donner plus. On a joué, mais il faut être plus agressif », a-t-il lâché, passablement énervé. L’OM est 8e de Ligue 1.