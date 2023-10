OM-OL : plusieurs cadres voulaient jouer le match

Dimanche soir, le choc de la 10e journée entre l’Olympique de Marseille et l’Olympique Lyonnais n’a pas eu lieu. La faute à des scènes horribles, qui voyaient notamment le bus des Gones être pris pour cible par des casseurs. À l’arrivée, un car partiellement détruit par les impacts et des hommes blessés, choqués. Parmi eux, Fabio Grosso.

En sang, l’entraîneur a vite été allongé sur un brancard et pris en charge par les secours. Remontés et en colère, les joueurs de l’OL se sont, dans la foulée, regroupés. À ce moment là, selon L’Équipe, plusieurs cadres, dont Alexandre Lacazette et Anthony Lopes, auraient souhaité jouer le match, tout en respectant les émotions de chacun. Mais la rencontre ne se disputera pas et les joueurs viendront même se présenter devant leurs supporters qui ont fait le déplacement. Une triste soirée pour le football français, encore une.