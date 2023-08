Roberto Mancini va bien être sélectionneur de l’Arabie saoudite

Roberto Mancini a surpris tout le monde, et l’Italie en premier, en démissionnant de son poste de sélectionneur italien. Un choix vivement critiqué dans son pays puisque le technicien a préféré céder aux offres mirobolantes de l’Arabie saoudite. En effet, les Saoudiens souhaitaient lui confier les rênes de l’équipe nationale et pour cela, ils lui ont proposé un contrat de trois ans, assorti d’une rémunération de 40 M€ par an.

Ce dimanche, la Gazzetta dello Sport affirme que le manager de 58 ans a finalement signé un contrat de quatre ans, soit jusqu’en 2027, avec la Fédération saoudienne de football. Lundi après-midi, Roberto Mancini sera présenté comme le nouvel entraîneur des Greens Falcons. Roberto Mancin fera ses débuts contre le Costa Rica, le 8 septembre, à Newcastle, puis contre la Corée du Sud.