Équipe de France : le vestiaire des Bleus confirme le come-back de Kylian Mbappé

Le rideau tombe sur la phase de poules de l’Euro 2024. Mardi prochain, l’équipe de France affrontera la Pologne à l’occasion de la 3e et ultime journée du groupe D. Avec 4 points au compteur en deux rencontres, la sélection tricolore occupe la deuxième place, à égalité avec les Pays-Bas. Si les hommes de Didier Deschamps gardent leur destin entre leurs mains en vue d’une qualification pour les huitièmes de finale de la compétition, les Bleus n’ont toutefois pas l’assurance de terminer en tête. Pour ce faire, ils seront dans l’obligation de réaliser un meilleur résultat que les Néerlandais pour s’assurer un avenir plus serein dans le tournoi.

Mais à quelques jours d’un duel face à la Pologne, dernière du groupe D, une ombre demeure au tableau : Kylian Mbappé sera-t-il présent face aux partenaires de Robert Lewandowski. Une question qui taraude les observateurs de l’équipe de France et à laquelle Didier Deschamps a répondu en entretenant le mystère sur le plateau de Téléfoot. «S’il va débuter ? Vous le verrez en temps et en heure. Mais tout va dans le bon sens. Déjà, il a récupéré du choc. Après, il y a l’hématome qui va diminuer chaque jour. Il y a aussi le fait qu’il s’habitue à son masque, qui diminue un peu la vision. Mais il va bien», concédait le Basque sur les antennes de TF1.

Mais à mesure que les heures s’égrènent, le capitaine des Bleus montre des signes plus qu’encourageants. Lors d’une opposition contre les jeunes du club local de Paderborn, le néo-Madrilène a rejoué moins d’une semaine après s’être fracturé le nez contre l’Autriche. Equipé d’un masque de protection, le Bondynois a régalé en inscrivant deux buts et en délivrant deux passes décisives, le tout en disputant l’intégralité de la partie, soit deux fois 30 minutes. Des signes qui ne trompent personne, témoignant plus que jamais de sa volonté de revenir au plus vite sur le pré, à l’image des propos d’Aurélien Tchouaméni en conférence de presse.

«Je pense qu’il a envie de jouer le prochain match. Son masque ? Il en prend l’habitude. Il aimerait peut-être jouer sans, mais le doc ne va pas lui donner le choix ! Quand il sera sur le terrain il nous apportera beaucoup de choses», a déclaré le Madrilène, interrogé par les journalistes sur l’état de santé de son futur partenaire en club. Puis, Jonathan Clauss, qui était également présent sur le terrain pour défier la réserve de Paderborn, a surenchéri à son sujet. «Quand il est sur un terrain, il est à 100%, je l’ai trouvé très bien, il s’habitue à son masque, il a marqué. Du très bon Kylian», exprimait ainsi le Marseillais. De quoi confirmer une bonne fois pour toute son retour à la compétition ?