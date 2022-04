OL : la réaction de Peter Bosz après la débâcle lyonnaise !

Soirée cauchemardesque pour l'Olympique Lyonnais ! Auteurs d'un match nul encourageant (1-1) la semaine passée sur le terrain de West Ham, les Lyonnais n'ont cette fois pas existé au Groupama Stadium et sous les yeux de leurs supporters, révoltés au coup de sifflet final. Giflé par les Hammers (0-3), l'OL, seulement dixième en Ligue 1, s'arrête ainsi au stade des quarts de finale dans cette Ligue Europa. Une immense déception pour tout un club que Peter Bosz, entraîneur des Gones, a tenté d'analyser avec un recul certain, parfois même déroutant au micro d'OL TV.

«On a très bien commencé, on a eu une occasion avec Karl Toko Ekambi, qui a eu la malchance de toucher le poteau. On a encore deux bonnes occasions, mais il faut marquer à ce niveau-là, on sait qu’ils sont très forts sur coups de pied arrêtés. Les deux autres buts, c’est mal défendu. C’est dur», a tout d'abord déclaré le coach néerlandais, regrettant le manque d'efficacité des siens. Devant s'incliner à trois reprises sur des réalisations signées Dawson (38e), Rice (44e) et Bowen (48e), l'OL n'a finalement jamais pu faire son retard. Un échec cuisant pour lequel Peter Bosz n'a cependant pas souhaité accabler ses joueurs.

Peter Bosz loue l'état d'esprit de ses joueurs et ne se sent pas menacé !

«Vraiment, j’ai vu encore une équipe qui a essayé, les joueurs n'ont rien lâché ce n’était pas facile, contre une telle équipe. On n’était pas tous à 100%, sans Antho (Lopes), malgré ça les joueurs n’ont pas lâché, ils ont essayé (...) D’abord, Tanguy n’était pas à 100%, il s’est entrainé hier mais ne peut pas jouer 90 minutes. Lucas c’est pareil. Mais avec son comportement, il peut changer l’état d’esprit sur le terrain, ses coéquipiers ont toute confiance en lui. Tete, avec ses centres, ses dribbles, il est capable. Il fallait marquer deux buts.»

Préférant souligner l'état d'esprit combattif des siens, le Batave de 58 ans a cependant avoué malgré tout les regrets du match aller où son équipe avait évolué à onze contre dix pendant toute une mi-temps. «Les joueurs peuvent être déçus mais demain il faut penser à Bordeaux, à dimanche. C’est mental. Si tu aimes l’OL, tu es déçu. Mais à partir de demain il ne faut pas garder ça en tête, il faut penser à dimanche». Revenant enfin sur les incidents, Bosz a asséné que malgré la déception compréhensible des supporters, «il ne fallait pas casser le stade». Une chose est sûre, l'ancien coach de l'Ajax a vécu une nouvelle contre-performance à la tête de l'OL. Pas de quoi cependant l'inquiéter concernant son avenir sur le banc lyonnais : «je ne crains pas pour mon avenir, je ressent la confiance du président tous les jours et les joueurs ne me lâcheront jamais», a ainsi conclu l'entraîneur des Gones.