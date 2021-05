Euro : Kingsley Coman estime que l'Équipe de France a la meilleure équipe du monde

En conférence de presse aujourd’hui, Kingsley Coman (24 ans) a donné son avis sur le niveau de l’attaque de l’Équipe de France. Avec le retour de Karim Benzema chez les Bleus, le niveau offensif de l’équipe est monté d’un cran. D’après l’ailier du Bayern Munich, la France a la meilleure attaque, et la meilleure équipe du monde pour cet Euro.

« On a la meilleure attaque d'Europe et du monde. On a des superbes joueurs et on aura beaucoup de plaisir à jouer avec tous les joueurs présents dans cette liste. C'est faisable à 4 attaquants. C'est le coach qui saura le mieux quel nombre d'attaquant mettre. J'ai parlé de l'attaque mais je pense plus largement qu'on a la meilleure équipe du monde. » Réponse à partir du 11 juin prochain.